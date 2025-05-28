موضة الرجال لصيف 2025 .. أناقة خفيفة بألوان جريئة ونقوش غير متوقعة

ميرنا وليد - بيروت - شهدت موضة صيف 2025 للرجال تحولًا ملحوظًا، حيث برزت النقوش المربعة كأحد الاتجاهات البارزة، رغم ارتباطها سابقًا بمواسم البرد.



تمت معالجة هذه النقوش بأقمشة خفيفة مثل "البوبلين" والكتان، مع ألوان ناعمة تناسب الأجواء الحارة، سواء على القمصان أو السراويل، مما أضفى طابعًا مرحًا وحيويًا للمظهر العام.

كما ظهرت الألوان الصيفية المبهجة بقوة، مثل "المينت غرين" أو "الفستقي الهادئ"، الذي أُدرج في تصاميم البدل الرجالية، مما يضفي لمسة عصرية وأنيقة على الإطلالة.

تُعتبر هذه الاتجاهات جزءًا من التوجه العام نحو الأناقة المريحة والعملية، حيث يتم دمج الأقمشة الخفيفة مع التصاميم الجريئة لتوفير إطلالات تناسب حرارة الصيف وتلبي رغبة الرجال في التميز والأناقة.