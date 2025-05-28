هل تبيع نيكول كيدمان "مذكرات أحلامها"؟

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت نيكول كيدمان، دون علمها، حرب مزايدة بين كبرى دور النشر العالمية بعد كشفها عن احتفاظها بـ"مذكرات أحلام".



أقرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 57 عامًا، بهذا الأسبوع الماضي في مهرجان كان السينمائي، كاشفةً أنها تستيقظ بانتظام في الثالثة فجرًا لتدوين أحلامها وأفكارها.

أثناء إلقائها كلمة في هذا الحدث الشهير، حيث تسلّمت جائزة "كيرينغ للنساء في الحركة"، كشفت عن أنها غالبًا ما تدوّن أفكارها في منتصف الليل.

وقالت :"أكتب الكثير من الأشياء، أفعل ذلك سرًا - جلسة كتابة خاصة بي في الثالثة صباحًا، أستيقظ وأكتب شيئًا ما، سواء كان حلمًا أو شيئًا يدور في ذهني وحياتي وقلبي في ذلك الوقت، إنه وقت مناسب جدًا لحدوث الأشياء لأنك في حالة من الانفصال قليلاً عن الواقع. أحلامك ونفسيتك حاضرتان جدًا وحاضرتان هناك".

في غضون ساعات من اعتراف نيكول، ورد أن فريق عملها تلقى سيلاً من العروض من دور النشر حول العالم، جميعها راغبة في الحصول على حقوق ما قد يصبح أحد أكثر كتب المشاهير طلباً في التاريخ الحديث.

صرح مصدر مطلع :"ستحطم حقوق مذكرات نيكول، وأفكارها، وتأملاتها، وخاصة أحلامها، الأرقام القياسية".

وأضاف المصدر :"أن تقدم دور النشر الرائدة في العالم لنيكول عروضها الأكثر جاذبية، الجميع يريد قطعة من هذا الكتاب، وستصل الأرباح بسهولة إلى 120 مليون دولار".