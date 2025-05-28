من طرد الحارسة الشخصية للأميرة كايت من القصر الملكي؟

ميرنا وليد - بيروت - عام 2010 وبعد خطوبة الأمير ويليام والأميرة كايت قرر ويليام أن يعين حارسة شخصية لخطيبته تدعى إيما رافقتها طيلة 14 عاماً وكانت ترتدي بإستمرار بدلة سوداء اللون وترافق الأميرة في تنقلاتها وهي بإستمرار في جهوزية تامة للدفاع عن الأميرة ومستعدة للقتال من أجلها في أي وقت وأي مكان.

وأصبحت إيما معروفة في القصر الملكي ومن وسائل الإعلام وقد رافقت كايت ووالدها يوم زفافها فجلست في المقعد الأمامي من فندق غورينغ الى وستمنستر. عام 2022 منحها الأمير ويليام وسام الملكة فيكتوريا وكانت إيما سعيدة جداً وإرتدت بالمناسبة فستاناً ووضعت قبعة على رأسها وكانت المرة الأولى التي تخالف قواعد لباسها الرسمي.

بعد إصابة الأميرة كايت بمرض السرطان طُردت إيما من القصر الملكي وذكرت تقارير رسمية أن القرار إتخذته الملكة كاميلا والسبب إبعاد المقربين والموثوقين من الأميرة كايت.