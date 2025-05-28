وليد توفيق يتعاون مع الشاعر إسماعيل رأفت فى أغنية "أنتى بالناس كلهم"

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يتعاون المطرب الكبير وليد توفيق مع الشاعر إسماعيل رأفت، وذلك فى أغنية "أنتى بالناس كلهم"، والتى من المقرر طرحها بداية يونيو المقبل.

أغنية وليد توفيق " أنتي بالناس كلهم" من كلمات إسماعيل رأفت وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل، وهى أغنية رومانسية إيقاعية تم تصويرها كليب مع المخرج إيهاب عبد اللطيف.



الشاعر إسماعيل رأفت

وكانت جمعت أغنية في فرق في الإحساس لأمير الغناء العربي هاني شاكر، بين الشاعر إسماعيل رأفت والملحن وليد سعد، وهى الأغنية التي تقول كلماتها "في فرق في الإحساس بينك وبين الناس مسابقهم من زمان بالرقة والحنان انت الأول خلاص يعني مايملاش عينيا من كل الدنيا ديا غيرك انت يا حبيبي يا اغلي الناس عليا يعني لو مين ناداني عمري ما فكر ثواني يبقي قصادي القمر وأبص لحد تاني من أول يوم قابلتك لقيت حياتي ملكك اتعلقت بهواك روحي راحت معاك و جوا قلبي شيلتك".