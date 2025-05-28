شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المصرى عن تصوير Fountain of Youth: أبهرنا الطاقم الأجنبى بقدرتنا على حل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمين المصري، Executive Producer فيلم Fountain of Youth للمخرج العالمي جاى ريتشي، خلال الندوة الصحفية التي استضافها الخليج 365 للحديث معه عن كواليس عملية تصوير الفيلم العالمي داخل أهرامات الجيزة ومشاهد الحركة والأكشن داخل المنطقة الأثرية.

وعبر أمين المصرى عن فخره بالمشاركة فى تجربة فيلم Fountain of Youth مع لجنة مصر للأفلام، حيث شعر بتغيير كبير وإرادة قوية لتسهيل عملية تصوير الأعمال الأجنبية فى مصر، كما أكد أن التجربة كانت إيجابية جدا.

وأضاف أمين المصرى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة، وهو ما شجعه على المشاركة، خاصة أن لجنة مصر للأفلام تمتلك فكرا مختلفا يركز بشكل كبير على كل تفصيلة فى العمل.

وأكمل أمين المصرى أن الفيلم يتمتع بطبيعة مختلفة، كما أن المخرج جاى ريتشى له أسلوب عمل مميز وفريق العمل الأجنبى لا يتغير، ولتصوير الفيلم فى مصر كان لا بد من حضور فريق العمل بالكامل، باستثناء رؤساء الأقسام على سبيل المثال، قسم الإضاءة الأجنبى كان يضم فريقا مصريا بالكامل.

وأشار إلى أن فريق العمل المصرى شارك بشكل كبير فى الفيلم، وأن صناع السينما فى الخارج لديهم مزايا، لكننا فى مصر لدينا أيضا ميزات تتمثل فى قدرتنا على التصرف وحل المشكلات بميزانيات أقل بكثير مقارنة بالأجانب، الذين يحلون المشكلات الفنية بتكاليف مرتفعة جدا.