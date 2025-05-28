شكرا لقرائتكم خبر عن 186 مليون دولار لفيلم الرعب Final Destination: Bloodlines عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Final Destination: Bloodlines إيرادات وصلت إلى 186 مليونا و707 آلاف دولار منذ يوم 16 مايو الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و50 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 94 مليونا و107 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و92 مليونا و600 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Final Destination: Bloodlines بعد أن عانت من كابوس عنيف متكرر، تعود طالبة جامعية إلى منزلها للبحث عن الشخص الوحيد القادر على كسر هذه الدائرة وإنقاذ عائلتها من المصير المروع الذي ينتظرهم حتما.

وذلك بعدما عاش مُحبو فيلم Final Destination: Bloodlines في الأرجنتين تجربة تفاعلية غير متوقعة، حيث انهار جزء من سقف المسرح أثناء مشاهدتهم لفيلم الرعب، وذلك بعدما طرح الجزء الأخير من السلسلة يوم 16 مايو الجارى، وهو من بطولة كايتلين سانتا جوانا في أول دور رئيسي لها كطالبة جامعية ترث حدس جدتها المميت.

في عرض الساعة التاسعة مساء لفيلم Final Destination: Bloodlines بسينما أوتشو في لا بلاتا، عاصمة مقاطعة بوينس آيرس، أصيبت فياما فيلافيردي (29 عامًا)، التي كانت في المسرح مع ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا وصديقة، بالحطام بعد سقوط جزء من السقف.

وقالت فيلافردي لصحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، وفقًا لترجمة من الإسبانية: "كان هناك ضجيج عالٍ جدًا، في البداية، ظننا أنه جزء من الفيلم، ولكن بعد ذلك سقطت قطعة ضخمة عليّ".