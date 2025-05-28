شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وأحمد غزى فى صراع على لقب ملك مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مملكة الحرير بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، البرومو الرسمى الدعائى الأول للمسلسل، من إخراج بيتر ميمى، حيث من المقرر عرضه على شاشة on خلال الفترة المقبلة، وأوضح البرومو أن هناك صراعا كبيرا يدور بين الشقيقين كريم وأحمد غزوى فى أحداث العمل على التربع على عرش مملكة الحرير، مما ينذر بأحداث مشوقة ومميزة للغاية، خاصة أن هناك أحداثا مختلفة في السيناريو والإخراج.

وأضهر البرومو الصارع بين الشقيقين عندما قال كريم (المملكة ملهاش غير ملك واحد بس.. ليرد أحمد غزى هيبقى أنا الملك).

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل مملكة الحرير للنجم كريم محمود عبد العزيز على شاشتها قريباً، حيث نشرت القناة على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بوستر العمل الذى يتصدره كريم محمود عبد العزيز مع تعليق: "مملكة الحرير قريبًا على شاشة ON".

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وتدور في إطار فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء.