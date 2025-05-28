شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع آية سماحة فى نقابة المهن التمثيلية بسبب مشيرة إسماعيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضرت الفنانة آية سماحة تحقيقات نقابة المهن التمثيلية فى واقعة التطاول على الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل. وأقرت آية سماحة بأنها أخطأت فى حق الفنانة مشيرة إسماعيل، وأنها تحت أمر النقابة فى أى قرار.

وكانت آية سماحة نشرت بوست عبر حسابها الرسمى على فيس بوك، قالت فيه: "أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومى المندفع بشكل متهور وغير مناسب.. أحترم وأقدر تاريخها الفنى العريق، ولم يكن قصدى الإساءة إليها بأى شكل".



التحقيق مع آية سماحة فى نقابة المهن (1)



التحقيق مع آية سماحة فى نقابة المهن (2)



التحقيق مع آية سماحة فى نقابة المهن (3)

وأوضحت أن رد فعلها جاء نتيجة "التوتر والضغط النفسى" بعد إغلاق العيادة البيطرية وتشميعها، مما أدى إلى حبس الحيوانات المريضة داخلها، ومنع الأطباء من إنقاذها، وأكدت أنها لا تبرر تصرفها، لكنها أرادت توضيح الموقف مع تقديم الاعتذار الصادق لـ مشيرة إسماعيل وعائلتها، مُنهية كلامها بدعوة الجميع إلى "التعاطف مع الحيوانات والتركيز على حل المشكلة الأساسية".

يذكر أن الأزمة أثارت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، بين مؤيد لموقف آية سماحة فى الدفاع عن الحيوانات، وآخرين انتقدوا طريقة تعبيرها عن غضبها.