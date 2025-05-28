شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Maestros de la Guitarra تشعل ليالى القاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور مصر للمرة الأولى الفرقة العالمية "ثلاثى جيتار برشلونة" أحد أشهر فرق الجيتار والفلامنكو حول العالم، لتقدم أمسية ساحرة، تحت عنوان "Maestros de la Guitarra"، تكريمًا لأسطورة الجيتار الأندلسي الراحل باكو دي لوسيا.

الفرقة تصل مصر 22 يونيو المقبل، والأمسية يستضيفها نادي الجزيرة الرياضي، 24 يونيو المقبل، على الملعب الرئيسي التاريخي بالنادي.

يأخذ ثلاثي برشلونة الشهير، الجمهور المصري في مزيج بين أنغام "باكو دي لوسيا" الساحرة، وأعمال العمالقة مانويل دي فالا وفيديريكو جارسيا لوركا وتشيك كوريا، ليصنعوا معًا ليلة استثنائية تمزج بين عبق التراث الإسباني العريق وجرأة الابتكار الموسيقي المعاصر، في عرض استثنائي.

أوسكار جونزاليس، مدير الفرقة ومؤسس مبادرة "أساتذة الجيتار"، عبر عن حماسه الكبير لهذه الزيارة قائلاً: "لطالما نظرنا إلى مصر باعتبارها واحدة من أعظم المراكز الحضارية والثقافية في العالم.. نحن متحمسون للقائنا الأول مع الجمهور المصري الذواق للفن الجاد والهادف، ونتطلع بشغف لاستكشاف المعالم الأثرية العريقة التي ألهمت العالم عبر العصور، مثل الأهرامات التي تقف شامخة كشاهد أبدي على عبقرية الإنسان، والتعرف عن قرب على حضارة 7 آلاف سنة، وما زالت حتى يومنا هذا تبهرنا بسحرها.

الفرقة التي حصدت شهرتها العالمية من برشلونة، وحققت أكثر من 250 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّمت أكثر من 1200 حفلة موسيقية في أعرق المسارح العالمية، أبهرت نجومًا عالميين مثل ويل سميث، الذي عبّر عن إعجابه الكبير بأدائهم الاستثنائي لمجموعة من أشهر أغاني مايكل جاكسون، عزفها أربعة موسيقيين على جيتار واحد، في مشهد حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة حول العالم.

يتألف الثلاثي من أشهر العازفين: لويس روبيسكو، المنتج والموزع الموسيقي والمدير الفني الذي تعاون مع كبار النجوم مثل آلان بارسونز وإل ديفو؛ والعازف المتوج بـ 23 جائزة دولية علي أرانجو؛ والعازف القدير وأستاذ الموسيقى في ESMUC، المدرسة الموسيقية الأعلى شأنًا في جنوب أوروبا، كزافييه كول.

وسيشاركهم في هذا العرض الخاص عازف الإيقاع لوكاس بالبو، إلى جانب ثنائي الرقص اللامع خوسيه مانويل ألفاريز، مصمم رقصات النجمة روزاليا، وكارولينا مورجادو، التي تألقت سابقًا مع فرقة راقص الفلامنكو الشهير خواكين كورتيس.