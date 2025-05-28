شكرا لقرائتكم خبر عن أضحك المشاهدين وأبهرهم بموهبته.. ذكرى ميلاد جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل جورج سيدهم، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، الذي ترك إرثا فنيا لا ينسى بين مسرح وسينما وتليفزيون.

قدم جورج سيدهم، الكثير من الأعمال الكوميدية الرائعة، التى أسعدت المشاهدين، كما أنه حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961.

كان سيدهم يستطيع تقليد العديد من الشخصيات فى المرحلة الثانوية حتى ظهرت موهبته فى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، وبدأ مشواره الفنى فى التليفزيون مع الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال تقديم فقرة الشحاتين حول العالم فى برنامج مع الناس.

قدم جورج سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات" .

واشتهر جورج سيدهم بأنه أشهر عازب فى الفن وقد أكد سمير غانم خلال أحد اللقاءات على أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، وبالفعل لم يفكر الفنان جورج سيدهم فى الزواج إلا بعد أن أتم عامه الخمسين فتزوج من الدكتورة ليندا مكرم وهى دكتورة صيدلانية، وأصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل والحياة العامة.