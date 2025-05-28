مسلسل مملكة الحرير.. القصة والممثلين وموعد العرض

قصة مسلسل "مملكة الحرير"

أبطال مسلسل "مملكة الحرير"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 01:26 صباحاً - يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق مسلسلبطولة الفنان، وذلك بعد ما تضمنه البرومو الدعائي للعمل، من إثارة وتشويق وغموض، في تجربة درامية مختلفة لـ كريم محمود عبد العزيز، بعيدًا عن التيمة الكوميدية والتي طالما اشتهر بها في غالبية أعماله التلفزيونية والسينمائية.مسلسل "مملكة الحرير" يُعد بمغامرة درامية غير مسبوقة تمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة والمغامرة، في إطار بصري جذاب وسرد مشوّق، وذلك من خلال قصة ملحمية مشوّقة، تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما، ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب كريم محمود عبد العزيز، عددًا كبيرًا من الممثلين، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز ومحمود البزاوي وآخرون، والعمل تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.

يُعرض مسلسل "مملكة الحرير" قريبًا عبر قناة "ON"، وكذلك منصة "يانغو بلاي"، حيث إنه مكوّن من 10 حلقات فقط، عبارة عن جرعة درامية من المغامرة والأكشن، والتشويق، والتقلبات العاطفية.



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كريم محمود عبد العزيز في فيلم "المشروع X"

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وفي سياق آخر، يُشارك، في فيلم "المشروع X"، كضيف شرف، حيث يظهر في مشاهد معدودة جدًا، وهو الفيلم الموجودة في دور السينما حاليًا، حيث يُنافس في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، والعمل بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.وتدور أحداث فيلم "المشروع X" حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».