أحمد فهمي على طريقة أحمد حاتم في ابن النادي.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 01:26 صباحاً - يخوض الفنان أحمد فهمي تجربة جديدة خلال مسلسل "ابن النادي" الذي أعلن عن تقديمه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ليسجل فهمي عودته إلى الدراما بعد غياب عامين وتحديداً منذ عرض مسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023، ومنذ ذلك الوقت اكتفي فهمي بالظهور كضيف شرف خلال العديد من المسلسلات التي تم عرضهما على مدار العاميين الماضيين.

أحمد فهمي يتطرق للرياضة التي يُفضلها

مسلسل "ابن النادي" من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج طارق الجنايني، وتعتمد أحداث العمل على رياضة كرة القدم بوجه عام، لتأتي الفرصة لـ أحمد فهمي إلى تقديم عمل به خطوط درامية عن كرة القدم وهي الرياضة المفضلة له ويهتم بها وبأخبارها طوال الوقت، وذلك كان سبباً في عرض المنتج طارق الجنايني هذا السيناريو على أحمد فهمي باعتباره الأنسب لتقديمه.

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مسلسل "ابن النادي" تدور أحداثه حول شاب يرث نادي كرة قدم ويبدأ في مواجهة العديد من المواقف الكوميدية، ومن الخط الرئيسي لأحداث العمل، نعود بالأذهان إلى فيلم "المطاريد" الذي قام ببطولته الفنان أحمد حاتم وتم عرضه عام 2023، والذي دارت أحداثه حول صلاح الذي يعود من من أمريكا لاستلام ميراثه ويجده نادي كرة قدم فيمر بالعديد من المواقف غير المتوقعة، فهل سيقدم فهمي "ابن النادي" على طريقة أحمد حاتم في "المطاريد"؟.

فيلم "أحمد وأحمد" يجمع أحمد فهمي وأحمد السقا قريباً

ينتظر أحمد فهمي طرح فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" بدور السينما، خلال شهر يونيو المقبل، الذي يعد العمل الذي يجمع أحمد فهمي وأحمد السقا وجها لوجه لأول مرة بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيوف شرف، ويشارك في الفيلم: جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، حول أحمد (أحمد السقا) شخص الذي يدير إمبراطورية إجرامية خفية ويتعرض لحادث غامض يفقد على إثره الذاكرة، في الوقت الذي يحضر يه ابن أخته أحمد (أحمد فهمي) إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل بسبب حادث خاله ويضطر للبقاء جانبه ويكتشف أسرار خاله الإجرامية ويساعده على كشف ماضي لا يتذكره مواجهه مطاردات الأعداء.



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