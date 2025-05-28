مايكل جوردان يعود إلى عالم الرياضة بعد أكثر من عشرين عاماً بأجر خيالي

ميرنا وليد - بيروت - يواجه نجم كرة السلة الأمريكي الأبرز على الإطلاق، مايكل جوردان، تحديًا جديدًا في مسيرته الكروية.
سيشارك أسطورة كرة السلة ولاعب شيكاغو بولز السابق، مايكل جوردان، كمساهم خاص في تغطية NBC لمباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة في الخريف.
ستستأنف الشبكة، التي بثت مباريات الدوري بانتظام من عام 1990 إلى عام 2002، تغطيتها للرياضة في الخريف بعد إبرام اتفاقية مدتها ١١ عامًا مع الدوري.
عندما تبدأ NBC تغطية المباريات مجددًا، سيكون جوردان جزءًا من هذه التغطية.
يعود مايكل جوردان إلى عالم الرياضة كمذيع، ويُقال إنه سيجني 40 مليون دولار سنويًا مقابل ذلك.
هذا سيجعله من أعلى اللاعبين دخلًا على الإطلاق، متجاوزًا توم برادي الذي يتقاضى 37.5 مليون دولار من فوكس.
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