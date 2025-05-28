لؤي علامة يحتفل بعيد ميلاد ناعومي كامبل إلى جانب صوفيا فيرغارا في موناكو

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ميرنا وليد - بيروت - أطل عارض الأزياء لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، على متابعيه من خلال مجموعة صور شاركها عبر حسابه الخاص ظهر فيها من حفل ميلاد عارضة الازياء العالمية ناعومي كامبل في موناكو، إلى جانب النجمة العالمية صوفيا فيرغارا و غيرها من النجوم، و علق على منشوره بالقول: "نحتفل بأفضل ناعومي مع أفضل الأشخاص".
و في وقت سابق، شارك عارض الأزياء لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، صورة مع متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها إلى جانب عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل.
وعايد لؤي علامة ناعومي كامبل بمناسبة عيد ميلادها، وكتب: "يوم ميلاد سعيد".
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