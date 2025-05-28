شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد الشمس" و"وتقابل حبيب" أفضل دراما قصيرة وطويلة بحفل جوائز قمة الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل توزيع جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية، باختيار الجمهور، حصول مسلسل وتقابل حبيب جائزة أفضل مسلسل دراما طويل، ونال مسلسل ولاد الشمس جائزة أفضل مسلسل دراما قصير.

فيما فاز مصطفى غريب ودينا الشربيني بجائزة أفضل ممثل وممثلة في دور كوميدي، وفاز مسلسل أشغال شقة بجائزة أفضل سيناريو كوميدي، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي أيضا، ونالت أمينة خليل جائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل لام شمسية، وبارك لها محمد حفظي على الزواج وعلى الجائزة، وأحمد مالك أفضل ممثل دراما عن ولاد الشمس، وأهدى الجائزة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها.

وفاز مسلسل لام شمسية بجائزة أفضل عمل اجتماعي، فيما أهدى مخرج العمل كريم الشناوي الجائزة لمسلسل ولاد الشمس وبطليه أحمد مالك وطه دسوقي. وحصد مسلسل قهوة المحطة جائزة أفضل مسلسل أكشن، فيما حصد مسلسل جودر 2 جائزة أفضل مسسل فانتازيا.

ونال مينا أبو الدهب جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراما، ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل دراما عن مسلسل ولاد الشمس، وحصدت ياسمينا العبد أفضل ممثلة صاعدة، وأحمد عبد الوهاب أفضل ممثل صاعد، وإنجي المقدم أفضل ممثلة مساعدة، وحصد علي البيلي بجائزة أفضل ممثل طفل عن دوره في مسلسل لام شمسية، وتسلم الجائزة المخرج كريم الشناوي والممثلة أمينة خليل، واعلن كريم اعتذار البيلي عن الحضور بسبب وفاة جده.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة طفلة ريتال عبد العزيز، فيما فاز أحمد عباس صابر بجائزة أفضل إنتاج وأفضل مصمم أزياء نهال المصري عن ولاد الشمس. وفاز مدير التصوير محمد مختار بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل ولاد الشمس وتسلمها النجم أحمد مالك.

وفاز بجائزة أفضل أغنية مسلسل كامل العدد "ألف مرة"، وفاز بجائزة best credits اغنية صاحبي من مسلسل ولاد الشمس، وحصد جائزة أفضل ملحن تامر عطا الله عن مسلسل كامل العدد.

فيما فاز أروما ستوديو بأفضل مؤثرات بصرية عن مسلسلات الشرنقة والنص وجودر 2، بينما حصل على جائزة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي مسلسل الكابتن، فيما فاز بجائزة أفضل مونتاج مسلسل لام شمسية.

وشهد السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز قمة الإبداع، حضور أحمد مالك والشاعرة منة عدلي القيعي وزوجها الفنان يوسف حشيش، فيما سبق وحضر كل من طه دسوقي وأنجي المقدم والمنتج محمد حفظي ومينا أبو الدهب، فيما حضرت المنتجة دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية ريهام السهلي رئيس قناة dmc والمخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية.