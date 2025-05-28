شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك وأمينة خليل أفضل ممثل وممثلة دراما بحفل جوائز قمة الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل توزيع جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية، باختيار الجمهور، فوز مصطفى غريب ودينا الشربيني بجائزة أفضل ممثل وممثلة في دور كوميدي، وفاز مسلسل أشغال شقة بجائزة أفضل سيناريو كوميدي، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي أيضا، ونالت أمينة خليل جائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل لام شمسية، وبارك لها محمد حفظي على الزواج وعلى الجائزة، وأحمد مالك أفضل ممثل دراما عن ولاد الشمس، وأهدى الجائزة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها، ونال كامل العدد بلس بلس جائزة أفضل مسلسل عائلي.

وفاز مسلسل لام شمسية بجائزة أفضل عمل اجتماعي، فيما أهدى مخرج العمل كريم الشناوي الجائزة لمسلسل ولاد الشمس وبطليه أحمد مالك وطه دسوقي. وحصد مسلسل قهوة المحطة جائزة أفضل مسلسل أكشن، فيما حصد مسلسل جودر 2 جائزة أفضل مسسل فانتازيا.

ونال مينا أبو الدهب جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراما، ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل دراما عن مسلسل ولاد الشمس، وحصدت ياسمينا العبد أفضل ممثلة صاعدة، وأحمد عبد الوهاب أفضل ممثل صاعد، وإنجي المقدم أفضل ممثلة مساعدة، وحصد علي البيلي بجائزة أفضل ممثل طفل عن دوره في مسلسل لام شمسية، وتسلم الجائزة المخرج كريم الشناوي والممثلة أمينة خليل، واعلن كريم اعتذار البيلي عن الحضور بسبب وفاة جده.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة طفلة ريتال عبد العزيز، فيما فاز أحمد عباس صابر بجائزة أفضل إنتاج وأفضل مصمم أزياء نهال المصري عن ولاد الشمس. وفاز مدير التصوير محمد مختار بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل ولاد الشمس وتسلمها النجم أحمد مالك.

وفاز بجائزة أفضل أغنية مسلسل كامل العدد "ألف مرة"، وفاز بجائزة best credits اغنية صاحبي من مسلسل ولاد الشمس، وحصد جائزة أفضل ملحن تامر عطا الله عن مسلسل كامل العدد.

فيما فاز أروما ستوديو بأفضل مؤثرات بصرية عن مسلسلات الشرنقة والنص وجودر 2، بينما حصل على جائزة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي مسلسل الكابتن، فيما فاز بجائزة أفضل مونتاج مسلسل لام شمسية.

وشهد السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز قمة الإبداع، حضور أحمد مالك والشاعرة منة عدلي القيعي وزوجها الفنان يوسف حشيش، فيما سبق وحضر كل من طه دسوقي وأنجي المقدم والمنتج محمد حفظي ومينا أبو الدهب، فيما حضرت المنتجة دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية ريهام السهلي رئيس قناة dmc والمخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية.

وكان مسلسل لام شمسية تصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.