شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس يكشف طبيعة علاقته بتربية أطفاله مع صوفى تيرنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المغنى العالمى جو جوناس بصراحة عن علاقته في تربية الأبناء مع زوجته السابقة النجمة العالمية صوفي تيرنر، وأكد جوناس أنه يتمتع بـ"علاقة أبوة مشتركة رائعة" مع تيرنر.

وقال جوناس: "لديّ علاقة أبوة مشتركة رائعة مع تيرنر، وأنا ممتن لها، خاصة إن وجود أم رائعة لهؤلاء الفتيات أشبه بحلم تحقق".

وتابع جوناس قائلا: "كفتيات صغيرات، فإن التطلع إلى النساء العظيمات هو ما أتمناه لهن، وأعتقد أن القيم التى أريدها لهن هى أن يكنّ منفتحات الذهن وذوات القلوب الكبيرة، وأن يكنّ قادرات على دخول أي مكان والشعور بالثقة، وأن يعلمن أنهن قادرات على فعل أي شيء يرغبن فيه حرفيًا".



جو جوناس وصوفى تيرنر

وكان قد كشف موقع TMZ أن طلاق النجمين العالميين جو جوناس وصوفي تيرنر قد انتهى مع توصل الثنائى إلى تسوية، وفقًا لوثائق قانونية جديدة، حصل عليها موقع TMZ، توصل جو وصوفي إلى تسوية بشأن طلاقهما ووقع عليها القاضي.

شروط التسوية سرية حتى الآن، ولكن التسوية تدور بشكل أساسى حول الممتلكات وحضانة الأطفال.

جو وصوفي عازبان رسميًا مرة أخرى، في نظر القانون، لكنهما انتقلا بالفعل إلى علاقات رومانسية جديدة، حيث تواعد صوفي الأرستقراطي البريطاني بيريجرين بيرسون، وكان لجو علاقة عاطفية مع الممثلة ستورمي بري ومن بعدها على علاقة بالممثلة اللبنانية ليلى عبد الله.