شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب وياسمينا العبد يفوزان بجائزة أفضل ممثل صاعد بحفل قمة الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل توزيع جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية، باختيار الجمهور، فوز ياسمينا العبد أفضل ممثلة صاعدة وأحمد عبد الوهاب افضل ممثل صاعد وأنجي المقدم أفضل ممثلة مساعدة.

وفاز علي البيلي بجائزة أفضل ممثل طفل عن دوره في مسلسل لام شمسية، وتسلم الجائزة المخرج كريم الشناوي والممثلة أمينة خليل، واعلن كريم اعتذار البيلي عن الحضور بسبب وفاة جده.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة طفلة ريتال عبد العزيز، فيما فاز أحمد عباس صابر بجائزة أفضل إنتاج وأفضل مصمم أزياء نهال المصري عن ولاد الشمس. وفاز مدير التصوير محمد مختار بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل ولاد الشمس وتسلمها النجم أحمد مالك.

وفاز بجائزة أفضل أغنية مسلسل كامل العدد "ألف مرة"، وفاز بجائزة best credits اغنية صاحبي من مسلسل ولاد الشمس، وحصد جائزة أفضل ملحن تامر عطا الله عن مسلسل كامل العدد.

فيما فاز أروما ستوديو بأفضل مؤثرات بصرية عن مسلسلات الشرنقة والنص وجودر 2، بينما حصل على جائزة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي مسلسل الكابتن، فيما فاز بجائزة أفضل مونتاج مسلسل لام شمسية.

وشهد السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز قمة الإبداع، حضور أحمد مالك والشاعرة منة عدلي القيعي وزوجها الفنان يوسف حشيش، فيما سبق وحضر كل من طه دسوقي وأنجي المقدم والمنتج محمد حفظي ومينا أبو الدهب، فيما حضرت المنتجة دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية ريهام السهلي رئيس قناة dmc والمخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية.

وكان مسلسل لام شمسية تصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.