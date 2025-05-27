شكرا لقرائتكم خبر عن باسل مبارك يتحدث عن كواليس برنامج الدووم فى بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج باسل مبارك، عن كواليس تحضير برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، خلال حلوله ضيفاً في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، الذي يعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة لـ الخليج 365، ويناقش من خلاله كل ما يخص شغلانة السينما والدراما والبرامج التليفزيونية.

وقال باسل مبارك: "أنا عملت الافتتاحية بس مباشر أمام الكاميرات، والباقي كأنه لايف بس مش بيتم بثه في نفس الوقت، يوم الافتتاح صعب علشان هو مباشر، وأي حاجة لايف بتكون صعبة جدا لأنك لازم تطلع كل حاجة متكاملة، الافتتاحية كنا بنعرف البرنامج لأول مرة وسط جمهور ورقص واستعراض وشاشات وفكرة الدوم أساسا والاضاءة"، مضيفاً: "مكانش في وقت كافى أوي إننا نعمل بروفات كثيرة وكنا مزنوقين في الوقت، ودا كان التحدي، وفكرة الدوم كانت جديدة جدا".

وتابع المخرج باسل مبارك حديثه عن صناعة البرامج التليفزيونية قائلاً: "أنا بحب أى حاجة جديدة ومعمولة كويسة وأحس إنها تضيف حاجة جديدة للمشاهد، وأنا كنت بنفذ البرنامج بشكل شبيه للبرنامج المماثلة خارج مصر".

المخرج باسل مبارك، مخرج مصري، بدأ مسيرته الإخراجية بالعمل فى قنوات art فى التسعينيات ثم انتقل إلى العمل ضمن فريق برنامج عالم سمسم، وإخراج برنامج الشقة للنجمة هند صبري عام 2007، ومن ثم مسلسله الشهير "ربع مشكل" ومسلسل "أحمد أتجوز مني" ومن ثم برنامج شيكا بيكا، وبرنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016 وبرنامج ليلة بيضا حمرا سودا، وبرنامج الدووم، وبرنامج شارك تانك، وبرنامج million pound menu Egypt ، وبرنامج sold out للإعلامي محمود سعد.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.