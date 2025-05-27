شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

شهد السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز قمة الإبداع حضور طه دسوقي وإنجي المقدم والمنتج محمد حفظي، ومينا أبو الدهب، فيما حضرت المنتجة دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية ريهام السهلي رئيس قناة dmc، والمخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية.

وكان مسلسل لام شمسية تصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.



طه دسوقى



مينا أبو الدهب



إنجى المقدم