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طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع

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  • طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع 1/5
  • طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع 2/5
  • طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع 3/5
  • طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع 4/5
  • طه دسوقى وكريم الشناوى ومحمد حفظى يصلون حفل توزيع جوائز قمة الإبداع 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الثلاثاء، 27 مايو 2025 09:04 م

شهد السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز قمة الإبداع حضور طه دسوقي وإنجي المقدم والمنتج محمد حفظي، ومينا أبو الدهب، فيما حضرت المنتجة دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية ريهام السهلي رئيس قناة dmc، والمخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية.

وكان مسلسل لام شمسية تصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.

طه دسوقى
طه دسوقى

 

مينا ابو الدهب
مينا أبو الدهب

 

انجى المقدم
إنجى المقدم
كريم الشناوي
كريم الشناوي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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