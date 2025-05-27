شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة إسماعيل تاريخ فنى حافل ومواقف وذكريات لا حصر لها مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة الكبيرة مشيرة إسماعيل مسيرة فنية طويلة وتاريخ فنى حافل، قدمت أعمالا هامة لا تنسى فى السينما والدراما، وكان الجمهور محبا لرؤيتها على الشاشة فى أدوارها المتميزة الرائعة، وعلى الرغم من اعتزالها إلا أنها تركت بصمة فى وجدان الجمهور، ورحلتها الفنية مليئة بذكريات ومواقف لا حصر لها مع النجوم.

مشيرة إسماعيل من مواليد 15 يناير بدأت رحلتها السينمائية بعدما رآها حسين كمال وقدمها إلى السينما لتكون البداية فى هذا العالم الفنى الكبير بدور فى فيلم "البوسطجى"، عام 1968، المأخوذ عن رواية "البوسطجي"، للكاتب يحيى حقي، شاركت في فوازير "عمو فؤاد"، التى كان يقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس، وكانت مشيرة نجمة هذه الفوازير، واكتسبت شهرة واسعة بعد نجاح فوازير عمو فؤاد على مدار 5 سنوات وهو ما جعل المخرجين يرشحونها فيما بعد لأداء أدوار بارزة فى العديد من الأفلام.

عملت مشيرة إسماعيل مع كل نجوم مصر فقدمت مع النجم عادل إمام مسلسل " دموع في عيون وقحة " كما قدمت معه بطولة مسرحية " الواد سيد الشغال " ومن أبرز أعمالها أيضا فيلم "المدمن" عام 1983 مع أحمد زكي، و"إخواته البنات" عام 1976 مع محمد عوض، و"احنا بتوع الأتوبيس" عام 1979 مع عادل إمام وعبدالمنعم مدبولي، و"تزوير في أوراق رسمية" عام 1984 مع محمود عبدالعزيز وميرفت أمين، و"زمن حاتم زهران" عام 1987 مع نور الشريف.

وفى لقاء نادر لها مع صفاء أبو السعود، كشفت مشيرة أنها قامت بدور "سحر السكري"، قبل الفنانة، نادية شكري، في مسرحية "العيال كبرت" لمدة 6 سنوات، مع سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، وكريمة مختار.

وعن ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال، قالت في مداخلة هاتفية من قبل "كان عنده قلق فظيع من الشغل في المسرح، قبل فتح الستارة بربع ساعة يبتدي يتوتر ويلف على كل أوضة، وأنا أمشي وراه أقرا قرآن، وكان شايل هم الناس كلها ولما كنا في أمريكا كان عادل مسمي العرض الأمم المتحدة، والجمهور كان من الأجانب غير العرب والمصريين، وكانوا يضحكوا مع إنهم مش فاهمين، وسافرنا أستراليا وأمريكا وكندا والبحرين، واستقبال الجاليات العربية كان فظيع و لما سافرنا بالمسرحية أسيوط الناس شالت عادل أول ما نزل من القطر، فوقف ورجع يطمن علينا من الزحمة".