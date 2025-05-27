بعد طلاقهما.. فيلم ومسلسل يجمعان إلهام عبد البديع ووليد سامي قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:20 مساءً - أثارت الفنانة إلهام عبد البديع، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انفصالها عن المنتج وليد سامي، للمرة الثانية في أقل من عامٍ واحد، حيث سبق وانفصلت عنه في أكتوبر الماضي، إلا أنها سرعان ما عادت له بعد 20 يوماً تقريباً، بعد تدخل عدد من النجوم والأصدقاء المشتركين بينهما، أبرزهم الفنانة نهال عنبر والمطرب إيساف.

ما الذي يجمع بين إلهام عبد البديع وطليقها؟

ويأتي ذلك الانفصال، رغم وجود مشاريع فنية مشتركة بينهما، لم تنتهِ بعد، منها مسلسل وفيلم، من المُقرر إطلاقهما خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد مُنتجاً لهذين العملين، وبمثابة أولى تجاربه في عالم الإنتاج الفني، بعد فترة من عمله كمُلحن وممثل في أدوارٍ بسيطة.

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فيلم "جبل الحريم"... العمل الأول الذي يجمع إلهام عبد البديع ووليد سامي

العمل الأول الذي يجمع بين إلهام عبد البديع وطليقها، هو فيلم "جبل الحريم" الذي جرى الانتهاء من تصويره كاملاً قبل أكثر من 7 أشهر، وتأجل طرحه في دور السينما أكثر من مرة، رغم أنه جاهز للعرض منذ فترة طويلة، حيث تتعلق الأزمة بأمور تسويقية، حيث أوضحت في وقتٍ سابق أنها تُجسد شخصية فتاة تدعى "راندا"، واصفة إياها بقولها: "راندا فتاة تشبه الكثير من الفتيات وتتواجد في الكثير من البيوت المصرية"، مشيرة إلى أن "راندا فتاة تقع في غرام شخص ما، فلا ترى سوى غيره، هذا الأمر يدفعها إلى تصديق كل ما يقوله حتى لو كلفها ذلك تدمير حياتها".



فيلم جبل الحريم بطولة سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

وكان المؤلف فتحي الجندي قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن من دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".



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مسلسل "غموض" يجمع إلهام عبد البديع وطليقها وليد سامي

المشروع الثاني الذي يجمع بين إلهام عبد البديع ووليد سامي، هو مسلسل "غموض" المُقرر استئناف تصويره خلال الفترة المُقبلة تمهيداً لطرحه قريباً، حيث توقف التصوير أكثر من مرة لأسبابٍ إنتاجية، المسلسل بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم محمد نجاتي، رنا سماحة، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، فضلاً عن وفاء عامر، نهال عنبر، محمد أبو داوود، ياسر علي ماهر وآخرون، والعمل تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، وتدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل في إطار من الإثارة والتشويق.

أول ظهور لـ إلهام عبد البديع بعد الطلاق

وبعد إعلان وليد سامي، انفصاله عن إلهام عبد البديع للمرة الثانية، خرجت فوراً في مقطع فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "انفصلنا أنا ووليد منذ 5 أيام فقط، وهناك مواضيع لازالت قائمة بيننا لها علاقة بالمشاعر، خاصة وأننا تزوجنا عن حب وانفصلنا أيضاً والحب المتبادل بيننا لا يزال قائماً، أتمنى له كل الخير والسعادة في حياته، خاصة وأنني لم أرَ منه أي سوء".

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