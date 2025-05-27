أمينة خليل في 2025.. زواج مُنتظر بعد نجاح في الدراما وتكريم في كان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:20 مساءً - تعيش الفنانة أمينة خليل، أفضل أيام حياتها سواء على المستوى العملي أو الشخصي، بعدما استطاعت خلال عام 2025 تحقيق العديد من النجاحات في العمل بتقديمها بطولة مسلسل "لام شمسية" والذي لاقى ردود فعل واسعة اثناء عرضه خلال موسم دراما رمضان هذا العام، وبعد ذلك تكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بفعالية المرأة في السينما التي جاءت ضمن فعاليات الدورة الـ 78 بمهرجان كان السينمائي، ويأتي الدور على حياتها الشخصية فيها الخطوة الأهم بالزواج وتحقيق الاستقرار وذلك سيكون خلال أيام قليلة مقبلة.
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مسلسل "لام شمسية" أكد اهتمام الفنانة أمينة خليل الدائم في أعمالها الفنية بتناول قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في المجتمع، وكذلك القضايا المجتمعية البارزة، حدث ذلك في أعمال "ليه لأ" الذي ناقش فكرة استقرار البنت بحياتها بعيداً عن بيت أسرتها، و"خلي بالك من زيزي" الذي سلَّط الضوء على اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، و"الهرشة السابعة" الذي تناول فتور العلاقات الزوجية بعد مرور سنوات.
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أمينة خليل حصدت نجاحاً جديداً على المستوى العملي بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما الذي أُقيم أول أمس الأحد 25 مايو، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم، وذلك عن مسلسل "لام شمسية" المتوقع استمرار تحقيقه النجاحات والحصول على الجوائز والتكريمات خلال الفترة المقبلة.
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ويأتي استعداد أمينة خليل للاحتفال بزفافها من المصور أحمد زعتر بعد نفيها أكثر من مرة وجود علاقة بينهما، رغم أن "زعتر" ظهر معها في أكثر من حدث، ورغم ذلك استمرت "أمينة" في نفي هذه العلاقة حتى قبل أيام قليلة عندما سُئلت عن الأمر في أحد البرامج لترد قائلة: "طبيعي إن الناس تكون مهتمة وعندها فضول تعرف الحاجات دي، وأنا لما أحب أتكلم أكيد هبقى عايزة أشارك كل الميديا، ولما أحس إني عايزة أتكلم هسعدكم وأفرحكم معايا الصبر بس".
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أمينة خليل تستمر في تناول القضايا المجتمعية في الدراماأمينة خليل قدمت خلال موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "لام شمسية" الذي أثار جدلاً واسعاً من الناحية الإيجابية بعدما طرحت قضية اجتماعية مهمة ألا وهي التحرش الجنسي بالأطفال وتأثيرها على الضحايا وأسرهم، وتسببت أحداث العمل في فتح نقاش مجتمعي حول هذه القضية وكيف أن التحرش يؤثر على نفسية الطفل، وأهمية دور الوالد والوالدة في إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق في هذه الجرائم.
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https://www.instagram.com/p/DGabFDLqiAC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. قبل تكريمها على هامش مهرجان كان 2025.. أمينة خليل صوت المرأة في الدراما المصرية
مسلسل "لام شمسية" أكد اهتمام الفنانة أمينة خليل الدائم في أعمالها الفنية بتناول قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها في المجتمع، وكذلك القضايا المجتمعية البارزة، حدث ذلك في أعمال "ليه لأ" الذي ناقش فكرة استقرار البنت بحياتها بعيداً عن بيت أسرتها، و"خلي بالك من زيزي" الذي سلَّط الضوء على اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، و"الهرشة السابعة" الذي تناول فتور العلاقات الزوجية بعد مرور سنوات.
تكريم أمينة خليل في احتفالية المرأة في السينما من مؤسسة البحر الأحمر السينمائيبعد موسم دراما رمضان وتواجد أمينة خليل القوي والمؤثر، حظيت بنجاح آخر على المستوى الفني باختيار مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لها ضمن 7 نساء تم تكريمهن في احتفالية المرأة في السينما Women in Cinema، الخاصة بتكريم المواهب الرائدة من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، والتي أُقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، ليكون ذلك نجاحاً جديداً تصل إليه أمينة خليل.
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https://www.instagram.com/p/DJuYzbfMt2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي أيضاً.. أمينة خليل لـ الخليج 365: تكريمي من مؤسسة البحر الأحمر اعتراف بمشواري ودعم لي
أمينة خليل حصدت نجاحاً جديداً على المستوى العملي بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما الذي أُقيم أول أمس الأحد 25 مايو، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم، وذلك عن مسلسل "لام شمسية" المتوقع استمرار تحقيقه النجاحات والحصول على الجوائز والتكريمات خلال الفترة المقبلة.
أمينة خليل تحتفل بزفافها على المصور أحمد زعتر خلال أيامأمينة خليل على المستوى الشخصي، تستعد لأسعد حدث في حياتها، حيث تحتفل بزفافها من المصور أحمد زعتر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما احتفلت قبل أيام بليلة حنتها وسط أجواء عائلية وأصدقاء مقربين من الوسط الفني، ورغم عدم إعلان "أمينة" عن هذا الأمر ولكن الفنانة جميلة عوض كشفت عن الخبر، بعدما شاركت بصورة تجمعها بـ أمينة خليل، على حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلَّقت عليها قائلة: "مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة".
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https://www.instagram.com/p/DB13PJHsBV0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اطلعِي على.. أحدثهم أمينة خليل.. نجوم طاردتهم شائعات الارتباط
ويأتي استعداد أمينة خليل للاحتفال بزفافها من المصور أحمد زعتر بعد نفيها أكثر من مرة وجود علاقة بينهما، رغم أن "زعتر" ظهر معها في أكثر من حدث، ورغم ذلك استمرت "أمينة" في نفي هذه العلاقة حتى قبل أيام قليلة عندما سُئلت عن الأمر في أحد البرامج لترد قائلة: "طبيعي إن الناس تكون مهتمة وعندها فضول تعرف الحاجات دي، وأنا لما أحب أتكلم أكيد هبقى عايزة أشارك كل الميديا، ولما أحس إني عايزة أتكلم هسعدكم وأفرحكم معايا الصبر بس".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».