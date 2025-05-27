نعومي واتس وليف شرايبر يجتمعان مجدداً لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:20 مساءً - رغم انفصال الثنائي الشهير، النجمين نعومي واتس Naomi Watts وليف شرايبر Liev Schreiber، منذ سنوات، بعد قصة حب طويلة، إلا أنهما لم يفشلا أبداً في استمرار علاقة الاحترام والود والتفاهم بينهما، بل واستطاعا سوياً أن يوفرا بيئة آمنة وداعمة لأبنائهما؛ ساشا، وكاي. وكثيراً ما نراهما سوياً في مناسبات خاصة بأبنائهما.

الثنائي السابق واتس وشرايبر يجتمعان من أجل ابنهما

نعومي واتس وليف شرايبر في حفل تخرج ابنهما ساشا- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب نعومي واتس بـ"إنستغرام"

ظهر الحبيبان السابقان، نعومي واتس وليف شرايبر معاً في حفل تخرج ابنهما الأكبر ساشا، والتقطا الصور سوياً، وكان يبدو عليهما الانسجام ونشرت واتس تلك الصورة عبر خاصية القصص على صفحتها الشخصية بـ "إنستغرام" احتفالاً بساشا، وعلَّقت عليها قائلة: "فخورة بك يا ساشا".

كما تبعتها بعدة صور لـ "ساشا" وهو يرتدي بدلة التخرج، ويلتقط الصور مع أصدقائه.

الزوجان السابقان ظهرا مع ابنهما في حفل جوائز اختيار النقاد 2025

ذكر أن في فبراير الماضي، تواجد ليف شرايبر ونعومي واتس في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، بدورته الثلاثين، التي أُقيمت في كاليفورنيا، وحضر معهما ابنهما الأكبر ساشا، وظهر معهما على سجادة الحفل، ولكن بشكلٍ مفصل.

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وظهر ساشا أولاً بصحبة والدته واتس، ثم بصحبة والده الذي انضمت إليه زوجته الحالية تايلور نيسن.

وقد فاز شرايبر في هذه الليلة بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم مخصص للتلفزيون عن دوره في مسلسل "The Perfect Couple"، بطولة نيكول كيدمان.

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نعومي واتس وليف شرايبر.. قصة حب انتهت بالاحترام المتبادل

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قصة الحب بين نعومي واتس وليف شرايبر بدأت عندما التقى النجمان لأول مرة في حفل ميت غالا عام 2005، ومن هنا بدأت علاقة رومانسية بينهما بعد هذا اللقاء، والتي استمرت لمدة 11 عاماً.

وخلال فترة علاقتهما رُزق الثنائي بطفلين؛ ألكسندر "ساشا" بيت شرايبر، الذي وُلد في 25 يوليو 2007، وصامويل كاي شرايبر، ولد في 13 ديسمبر 2008.

وفي سبتمبر 2016، أعلن الثنائي انفصالهما في بيان مشترك، مؤكدين أنهما توصلا إلى هذا القرار بعد تفكير عميق، مع التزامهما المشترك بتربية أطفالهما.

وبعد الانفصال، حافظت واتس وشرايبر على علاقة ودية بينهما، مع التركيز على تربية أطفالهما بشكل مشترك. وفي مقابلة عام 2018، صرّح شرايبر: "نحن آباء معاً، وسنظل كذلك لبقية حياتنا، ونحن قريبون جداً".

وأكدت واتس هذا الشعور بعد عام من تصريحاته، في مقابلة تلفزيونية، وقالت: "أنا فخورة جداً بنا، لقد جعلنا أولويتنا القصوى أن نكون لطفاء ومتعاونين مع بعضنا البعض، ونحن ملتزمون بذلك تماماً".

والجدير بالذكر أن نعومي واتس تزوجت من الممثل بيلي كرودب في عام 2023. أما ليف شرايبر بدأ علاقة مع ملكة جمال العالم السابقة تايلور نيسن في عام 2017، وتزوجا في يوليو 2023، ورُزقا بابنتهما الأولى، هازل بي، في أغسطس 2023.



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