نور الغندور تشبه الأميرات في فستانها اللامع الخيالي من توقيع جورج شقرا

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور انظار متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله جمالها و انوثتها، حيث كانت ترتدي فستان رائع باللون الذهبي اللامع من دون أكمام سترابليس مورد، من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا.

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و من الناحية الجمالية، تركت نور شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً اظهرت من خلاله جمال وجهها.

و كان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لقااء جمع الممثلة المصرية نور الغندور بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، وذلك خلال حضورهما نظمتها دار المجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة Chopard على هامش الدورة الـ78 من المهرجان.

وظهرت أنجلينا جولي في مقطع الفيديو جالسة على إحدى الطاولات، بينما ظهرت نور وهي تميل نحوها وتتبادل أطراف الحديث معها، قبل أن يلتقطا صورا تذكارية معا.

