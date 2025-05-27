بكلمات من الحب.. أصالة تعايد توأمها علي و آدم في يوم ميلادهما

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية أصالة على متابعيها بصورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب إبنيها التوأم علي و آدم، عايدتهم من خلالها في يوم ميلادهما ، معلقةً على منشورها بكلمات من الحب قائلةً: "بعيون ولادي بشوف الجنّه بعيش مع كلّ واحد فيهم عمر من أوّله واليوم عيد توأمي عيد علي العالي ودومي اللومي آدم وعلي الحلم . . كلّ سنه وأنتوا الروح والقلب والدنيي الحلوه ياهدية غاليه من رب كريم بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا متل مابتمنى لكم قدوه بالعلم والفهم والأخلاق".



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