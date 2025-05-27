شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير بعد انتشار أغنية "ارقص يا عم صابر" فى ليفربول: وصلت للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم سعد الصغير عن سعادته الكبيرة بعد الفيديو المنتشر على صفحة فريق ليفربول الإنجليزى واحتفال نجم النادى فان دايك بأغنيته الشهيرة "ارقص يا عم صابر" بعد فوز فريقه بالدورى الإنجليزى الممتاز.

وأضاف سعد الصغير في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 "الحمد لله أغنيتى وصلت للعالمية، وفخور إن العالم كله حافظ كلماتها وبيرقص عليها، والحمد لله على حب الناس وانتشار الأغنية في العالم، وأهنئ فريق ليفربول والنجم المصرى محمد صلاح بالدورى الإنجليزى، ودايما رافع راس مصر".

وطرح مؤخرًا النجم سعد الصغير أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رجعتلكوا بعد غياب، والتى تشهد عودة قوية له، وهى من توزيع موسيقى وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: رجعتلكو بعد غياب الأسد ما يهبش كلاب ولما الأسد يحضر في مكانه كله يعلن الانسحاب، جدعنتكم دى مكياج ده أجدع حد فيكم مجاش، فيلم حياتي أعود تمثيله بس أقصكم في المونتاج، الله يقويني على كل اللي بيأذيني، الله يقويني ومقولكش لحد اديني، هفضل في الأفضل طول محدش كاسر عيني.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، حيث، يتعاون مع الملحن إسلام السقا فى أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقى لكل من عمار مصطفى وكريم الحلوانى، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد، وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما عاد لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.