ميغان ماركل تستذكر صعوبات حملها الأول وهي عضوة ملكية عاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:49 مساءً - ميغان ماركل، دوقة ساسكس، خلال البودكاست الخاص بها "اعترافات مؤسسة"، والتي أطلقته منذ أسابيع، استضافت فيه عدداً من رائدات الأعمال، تحدث معهن بموضوعات إنسانية خاصة بهن أكثر من الحديث عن أعمالهن الريادية، ولم يتوقف الأمر على حكايات الضيوف فقط، بل كانت تتحدث ماركل أيضاً في كل حلقة عن ذكرى خاصّة بها، أو تجربة مرّت بها سواء سعيدة أو مؤلمة، وهذا ما فعلته بالتمام في الحلقة الأخيرة والثامنة.

ميغان ماركل ومعاناة الكعب العالي في حملها

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في الحلقة الثامنة من الموسم الأول لبودكاست "اعترافات مؤسسة"، والتي أُذيعت صباح اليوم، وكانت ضيفة الحلقة سارة بلاكلي، مؤسسة إحدى العلامات التجارية، تحدثت ميغان ماركل، البالغة من العُمر، 43 سنة، عن تجربة حملها بابنها آرتشي، 6 سنوات، وهي عضوّة ملكية، وكيف أثر الأمر على صحتها الجسدية والنفسية وقتها، لأنها كانت تضطر لتحمل أعباء إضافية مع أعباء الحمل.

وتذكرت دوقة ساسكس، كم كان مؤلماً اضطرارها لارتداء أحذية بكعب عالٍ، بطول يتخطى خمس بوصات أثناء حملها، وأحياناً كان يتخطى الـ12 بوصة، وذلك بسبب ارتباطها بمهام ملكية بصحبة زوجها الأمير هاري، دوق ساسكس.

وقالت ماركل: "استمررت فترة طويلة أثناء حملي في آرتشي بانتعال أحذية بكعب عالٍ يصل طولها 12.7 سم خلال العديد من المناسبات العامة".

وتابعت ماركل حديثها قائلة: "اكتسبت 27 كيلوغراماً في الحملين، ورغم ذلك لم يمنعني الأمر من ارتداء أحذية بكعب عالٍ، والآن وأنا أشاهد صور حملي بآرتشي عندما كان لدي بطنٌ كبير، وأرتدي كعباً عالياً، أتذكر الألم الذي كنت أشعر به وقتها، وأيضاً أتذكر خوفي من السقوط، كنت دائماً أتشبث بهاري".

انفصال دوقة ساسكس عن المهام الملكية في حملها الثاني

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وكانت قد حضرت ميغان ماركل العديد من المناسبات العامة بصفتها عضواً بارزاً في العائلة المالكة البريطانية أثناء حملها بآرتشي، أما بالنسبة لحملها بابنتها ليليبت عام 2021، فكانت الدوقة تعيش في كاليفورنيا.

ويذكر أن دوق ودوقة ساسكس، قد أعلنا في عام 2020 خبر تنازلهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل لتحقيق الاستقلال المالي، وسافرا للعيش في كاليفورنيا.

كيف أثر "اعترافات مؤسسة" في تجربة ميغان؟

كانت قد شهدت حلقة اليوم من بودكاست "اعترافات مؤسسة" ختام الموسم الأول، الذي عُرض لأول مرة في 8 أبريل بعد إعلان صُدر في مارس.

خلال الموسم، رحبت دوقة ساسكس بمجموعة من المؤسسات -العديد منهن صديقات مقربات- من بينهن ويتني وولف هيرد، وريشما سوجاني، وكادي لي، وجيمي كيرن ليما، وهانا ميندوزا، وهيذر هاسون، وكاساندرا موراليس ثيرسويل.

والجدير بالذكر أن ميغان ماركل، كانت قد ذكرت في لقاء حديث لها مع مجلة بيبول، عن كيف ألهمتها رائدات الأعمال الأُخريات التي استضافتهن في البودكاست، في مشروعها الخاص "As Ever".

وقالت ماركل حينها: "كان من المفيد جداً أن أتحدث عن رحلتي الريادية مع رائدات أعمال أُخريات، وأنا محظوظة جداً لأن العديد من صديقاتي المقربات من رائدات الأعمال، ويمكنني الاستفادة من نصائحهن".

كانت "اعترافات مؤسِّسة" هي المرة الثانية التي تتولى فيها ماركل الميكروفون كمُقدِّمة بودكاست، سبق لدوقة ساسكس أن استضافت برنامج "الأنماط الأصلية" عام 2022، وركز البرنامج على دحض الصور النمطية التي تُعيق النساء من العيش بحرية في المجتمع.

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