أفلام عيد الأضحى 2025 تطيح بـ علي ربيع وأحمد داش.. إليكم التفاصيل

إيرادات فيلم "نجوم الساحل" لـ أحمد داش ومايان السيد

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فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع

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أفلام عيد الأضحى 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:49 مساءً - أيامٌ قليلة، تفصلنا عن انطلاق موسم، والذي يُعد أحد أهم المواسم السينمائية التي تحظى بإقبالٍ جماهيري كبير، الأمر الذي ينعكس على، وحدوث انتعاشة كبيرة في مسألة الإيرادات، وفي موسم هذا العام، يُشارك فيلمان جديدان فقط، بجانب فيلمالممتد عرضه من عيد الفطر الماضي، وهما فيلم "المشروع X" للفنان، وفيلم"ريستارت" لـومع الاستعداد لموسم أفلام عيد الأضحى، تعتزم دور السينما، خلال اليومين المُقبلين، لرفع الأفلام القديمة المعروضة حالياً، والتي باتت تُعاني من ضعف الإيرادات وتراجع حجم إقبال الجمهور عليها، وإفساح شاشات العرض للأفلام الجديدة، الأمر الذي يتسبب في رفع فيلم "نجوم الساحل" أول بطولة سينمائية للفنان الشاب أحمد داش، حيث نافس به في موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث حقق في 8 أسابيع 14.75 مليون جنيه فقط، مقابل نحو 117 ألف تذكرة مبيعة."نجوم الساحل"، هو عمل اجتماعي لايت يمزج بين الدراما والكوميديا، ويأتي من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.أما الفيلم الثاني، المُرتقب رفعه من دور السينما خلال الأيام القليلة المُقبلة، هو "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع، والذي حقق في 8 أسابيع قرابة 22 مليون جنيه، مقابل 190 ألف تذكرة مبيعة.فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سارة الشامي، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صوفيا، وعدد آخر من الممثلات الشابات، وكذلك ضيوف الشرف، مثل أحمد حاتم، وعصام الحضري، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.يذكر أنّ موسم أفلام عيد الأضحى 2025، سيشهد منافسة كبيرة بين كريم عبد العزيز وتامر حسني، حيث يُشارك الأول بفيلم "المشروع X"، والذي طُرح في دور السينما منذ يوم 21 مايو، وحظى بإقبال جماهيري كبير، حيث حقق في تلك الفترة أكثر من 24 مليون جنيه.ويُشارك في بطولة الفيلم، كلّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.وتدور أحداث فيلم "المشروع X" حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أن يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.أما فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، والمُقرر طرحه في دور العرض اعتباراً من يوم 29 مايو، يُشارك في بطولته هنا الزاهد، باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرون، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.ويظهر، خلال أحداث فيلم "ريستارت" في شخصية "محمد"، الذي يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من "عفاف" مؤثرة صغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن سيقف المال عائقاً في طريقهما، ليقررا التعاون مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».