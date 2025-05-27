وفاة جدة وئام مجدي.. شريكتها في نجاح السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:49 مساءً - أعلنت الفنانة وئام مجدي عن وفاة جدتها الشهيرة بـ "تيتة نوال" شريكتها في النجاح على السوشيال ميديا، حيث كتبت وئام من خلال خاصية "الإستوري" لحسابها بموقع "إنستغرام": "توفيت إلى رحمه الله تيتة نوال حبيبتي ادعولها"، ولم تكشف وئام مجدي عن موعد ومكان الجنازة أو تلقى العزاء.

من هي "تيتة نوال" جدة وئام مجدي؟

ونالت "تيتة توال" شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع الفيديو الطريفة التي كانت تنشرها حفيدتها وئام مجدي برفقتها، حتى تصدرت "تيتة نوال" ترند منصات التواصل بسبب عفويتها الكبيرة وخفة دمها التي عشقها الجمهور، قبل أن تختفي في الأشهر الماضية ولم تعد تظهر بصحبة حفيدتها، حيث تعرضت لوعكة صحية.

إعلان وفاة جدة وئام مجدي- الصورة عبر ستوري الفنانة وئام مجدي بإنستغرام

خرجت وئام مجدي في فيديو بمفردها لتوضح سبب غياب "تيتة نوال" وكشفت أن جدتها تعرضت لتدهور كبير في حالتها الصحية حتى أنها لم تصبح نفسها التي عرفها الجمهور وأحبها، وهو الأمر الذي تسبب لها في حالة من الاكتئاب، لذلك قررت أن تخرج وتوضح الحالة الصحية لجدتها لتوقف سيل الأسئلة عنها وهو الأمر الذي كان يضغط عليها على حد تعبيرها.

آخر أعمال وئام مجدي الفنية

يذكر أن وئام مجدي عُرض لها مؤخراً فيلم "الصفا الثانوية بنات" والذي شاركت في بطولته إلى جانب علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وشاركت وئام مجدي في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "الكابتن"، بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

مسلسل "الكابتن" دارت أحداثه حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطاً كبيراً حتى يقوم بتنفيذها.



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