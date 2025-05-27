ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري محمد رمضان حماس متابعيه لاحدث أعماله الفنية و هي اغنية تحمل إسم "طيبة تاني لأ"، حيث قام بمشاركته التيزر الرسمي للاغنية، و ظهر في البوستر المرافق للتيزر و هو يجلس على طاولة عشاء و محاط بمجموعة من الثعالب التي تجلس معه، ما لفت أنظار الجمهور.
و علق رمضان على المنشور كاشفاً عن موعد طرحه للعمل الجديد بالقول: "يارب تعجبكم أغنية طيبة تاني لأ
بكرا الأربع الساعة ٤ بتوقيت مصر
Lyrics : Mostafa Hadouta
Composed & Arrangement : Ehab Coolpix
Mix & Master : D.B Gad".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ تيزر غريب.. محمد رمضان يحمس الجمهور لاغنيته الجديدة "طيبة تاني لأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.