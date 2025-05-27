بـ تيزر غريب.. محمد رمضان يحمس الجمهور لاغنيته الجديدة "طيبة تاني لأ"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري محمد رمضان حماس متابعيه لاحدث أعماله الفنية و هي اغنية تحمل إسم "طيبة تاني لأ"، حيث قام بمشاركته التيزر الرسمي للاغنية، و ظهر في البوستر المرافق للتيزر و هو يجلس على طاولة عشاء و محاط بمجموعة من الثعالب التي تجلس معه، ما لفت أنظار الجمهور.



و علق رمضان على المنشور كاشفاً عن موعد طرحه للعمل الجديد بالقول: "يارب تعجبكم أغنية طيبة تاني لأ

بكرا الأربع الساعة ٤ بتوقيت مصر

Lyrics : Mostafa Hadouta

Composed & Arrangement : Ehab Coolpix

Mix & Master : D.B Gad".

