شكرا لقرائتكم خبر عن باسل مبارك يتحدث عن صناعة برنامج عالم سمسم: شغل العرائس ممتع وصعب جدا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المخرج باسل مبارك، عن كيفية صناعة برامج العرائس مثل برنامج عالم سمسم وبرنامج شيكا بيكا، وعن كيفية تحريك العرائس وحركات المحركين خلف الكواليس، خلال حلوله ضيفاً في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه آسر أحمد ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة باليوم السابع.

وقال المخرج باسل مبارك: "عالم العرائس عالم تاني وتحدي مختلف تاني، تتعامل عن محركين، كل عروسة بيكون ليها 2 محركين، واحد مسئول عن الفم ويد واحدة، والشخص الآخر بيكون مسئول عن حركة اليد الأخرى، وبالنسبة للصوت ممكن يكون مسئولية أحد الشخصين أو شخص ثالث خالص".

وأضاف المخرج باسل مبارك: "أنا عملت عالم سمسم وبرنامج شيكا بيكا، المذيع شاكر في شيكا بيكا، كان في موسم اللي بيحرك هو اللى بيتكلم وفي موسم آخر المسئول عن الصوت شخص تاني خالص، التحدث في البرامج دي هي إنك إزاي توفق بين الصوت وحركة العروسة، شغل العرائس صعب جدا، وعلشان تصور حاجة لازم تأخذ وقت طويل، والمحركين بيتعبوا جدا، ومعاك ضيف بيتعب معانا جدا بردوا".

المخرج باسل مبارك، هو مخرج مصري، بدأت مسيرته الإخراجية بالعمل فى قنوات art فى التسعينيات ثم انتقل إلى العمل ضمن فريق برنامج عالم سمسم، وإخراج برنامج الشقة للنجمة هند صبري عام 2007، ومن ثم مسلسله الشهير "ربع مشكل" ومسلسل "أحمد أتجوز مني" ومن ثم برنامج شيكا بيكا، وبرنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016 وبرنامج ليلة بيضا حمرا سودا، وبرنامج الدووم، وبرنامج شارك تانك، وبرنامج million pound menu Egypt، وبرنامج sold out للإعلامي محمود سعد.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.

وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.