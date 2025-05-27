شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: مش هتنازل عن حقى وحق ولادى وإحنا فى دولة قانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الفنانة زينة بيانا نفت فيه المعلومات المغلوطة التى تناولتها بعض المواقع الإخبارية والتى نشرت خلال الساعات الماضية عقب واقعة تعرض ابنيها لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد.

وأوضحت الفنانة زينة، في البيان، أن نجلها تعرض إلى هجمة شرسة من أحد الكلاب، أثناء تواجده بملعب لكرة القدم بمنطقة الشيخ زايد، حيث طارده الكلب ما أحدث به إصابات بالغة.

وأكدت زينة، خلال البيان، أنها تتعرض لضغط شديد ونشر أخبار مغلوطة وكاذبة من قبل البعض في محاولة للتنازل والصلح، مشيرة إلى أنها لم ولن تتنازل أو تُفرط فى حق نجلها ومتمسكة بكل حقوقه القانونية حيال هذه الواقعة.

وقالت: "لم أتنازل عن حقي وحق نجلي ولم أوافق بالصلح مهما كانت الضغوط، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخطأ في حقي وينشر أكاذيب الهدف منها النيل من شخصي"، لافتة إلى أن القضية الآن في النيابة العامة وأنها تثق في قضاء مصر العادل والشامخ.

وتهيب الفنانة زينة بالمواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بعدم نشر أخبار مغلوطة من شأنها النيل منها والضغط عليها للصلح.

وقالت الفنانة زينة في أقوالها أمام النيابة إنها فوجئت بتعرّض طفلَيها لحادث أثناء اللعب داخل الملعب، بعد أن طاردهما كلب قالت إنه كان برفقة طفل من أبناء الجيران، موضحةً أن أحد طفليها تعرّض لخدش بسبب اقتراب الحيوان منه، بينما أصيب الآخر إثر سقوطه أرضًا أثناء محاولته الهرب.

وذكرت زينة أن الطفل الذي كان يصطحب الكلب يُدعى "آدم"، بحسب ما أفاد به أحد الأشخاص، وأنها حين علمت بما جرى، كانت داخل سوبر ماركت داخل الكمبوند، توجهت مباشرة إلى منزل الطفل برفقة طفليها للاستفسار عمّا حدث، وهناك نشبت مشادة كلامية بينها وبين والدة الطفل، قالت إنها تطورت إلى السباب من جانب الأخيرة، قبل أن تتصل بالنجدة.