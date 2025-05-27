ديمي لوفاتو تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب بحفل زفاف خيالي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:19 مساءً - في أجواء تزينت بالسحر والجمال مع لمحات الحب والرومانسية، أُقيم حفل زفاف الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية ديمي لوفاتو والمغني وكاتب الأغاني أيضاً جوردان (جوتس)لوتس في فيللا مؤسسة Bellosguardo (كلارك إستيت) في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وهو ما يعني بالإيطالية "إطلالة خلابة"، نظراً لوقوعها على قمة جرف مرتفع، مع إطلالات بانورامية على المحيط الهادئ وساحل سانتا باربرا، مما جعل حفل الزفاف ساحراً.

تصميم فستان ساحر يأسر القلوب

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كانت ديمي لوفاتو في يوم زفافها نجمة الحفل واختارت لإطلالتها فستاناً عبّر عن شخصيتها، بالإضافة لتسريحة شعرها والمكياج اللذين أبرزا ملامحها بأسلوب ناعم وأنيق، حيث ارتدت فستاناً أبيض لؤلؤياً من تصميم فيفيان ويستوود، مصنوعاً من قماش ساتان حريري ثقيل، ومزيناً بكورسيه. وكانت طرحتها من طبقة واحدة بطول مخصص، مصنوعاً من التول العاجي.

وأفاد مصدر لمجلة People أن باريس هيلتون كانت ضيفة حفل الزفاف، وقدمت عرضاً ارتجالياً منسق موسيقى خلال حفل الاستقبال. وفي نهاية الليلة، غادر العروسان المكان محاطين بالألعاب النارية في سيارة كلاسيكية، وأضاف المصدر الثاني: "لقد كانت ليلة رائعة، وشهدا كل ما كانا يتطلعان إليه".

هكذا التقت ديمي لوفاتو بزوجها

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التقت ديمي لوفاتو ولوتس، البالغ من العمر 34 عاماً، في يناير 2022، في الاستوديو أثناء عملهما معاً على ألبوم لوفاتو الثامن Holy Fvck. وبعد سبعة أشهر من اللقاء، وتحديداً في أغسطس 2022، أعلن الثنائي عن علاقتهما العاطفية.

وفي ديسمبر 2023، أكدت مجلة People أن لوتس تقدم لخطبتها بخاتم ماسي سوليتير على شكل كمثرى، من تصميم متجر المجوهرات الفاخر "ماتيريال جود" في نيويورك.

ديمي لوفاتو من طفلة هاوية لنجمة غناء

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بدأت لوفاتو مسيرتها الفنية كطفلة في برنامج "بارني والأصدقاء" قبل أن تصبح نجمة رئيسية على قناة ديزني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لدورها في أفلام "كامب روك" وبطولة برنامج "سوني ويذ أ تشانس". إلى جانب التمثيل، اشتهرت لوفاتو منذ فترة طويلة بموهبتها في الغناء السوبرانو، وأصدرت ثمانية ألبومات.

ومن الجدير بالذكر أنها قبل ارتباطها بلوتس، كانت مخطوبة للممثل ماكس إيريتش عام 2020، وانفصلا بعد شهرين.

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