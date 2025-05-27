تامر عاشور يخضع لجراحة في الرباط الصليبي.. وهذا موقف حفلاته

موقف حفلات تامر عاشور بعد العملية الجراحية

"ياه" آخر ألبومات تامر عاشور الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:19 مساءً - تعرض الفنانمؤخرًا للإصابة في الرباط الصليبي بالركبة، ما نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بناءً على أمر الطبيب المعالج له.ويخضع تامر عاشور حاليًا لجلسات علاج طبيعي مع الراحة التامة في المنزل لفترة معينة، واعتذر أيضًا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، ما عدا الحفل الذي يجمعه بالنجم تامر حسني في الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضًا ضمن فعاليات مهرجان موازين.يمكنك قراءة.. تامر عاشور يشارك في مهرجان موازين بدورته العشرين.. وهذا موعد الحفلوطرحألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وضم الألبوم باقة متنوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق بها نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع، باعتباره النجم الأكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة.الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه"، "الله يحنن"، "حبيبي القديم"، "حبك رزق"، "أنا مكرهتوش"، "يوم ما تنسى"، "قصر بعيد"، "مرتحناش"، "ماشيين"، "جم شرفوا"، "متعملهاش حكا"، و"مش بعرف أنام".

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