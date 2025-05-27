ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا جداً كبير بعد تصريحها الأخير، حيث قالت إن مواعدة شخص لديه أموال أقل من ثروتها سيكون بمثابة "كابوس".

و في التفاصيل خلال ظهورها في حلقة من برنامج "Today"، تحدثت نجمة مسلسل "Modern Family" صوفيا فيرغارا بصراحة عن حياتها العاطفية، وشاركت الصفات التي تتمنى أن تجدها في شريك حياتها المستقبلي.

وأضافت فيرغارا قائلةً: "أريد شخصًا يملك ثروة تساوي ثروتي أو أكثر، وإلا فسيكون الأمر كابوسًا. سينتهي بهم الأمر بالاستياء مني. وأريد شخصًا مرحًا. أحتاج إلى المرح في حياتي".

كانت هذه تفاصيل خبر "مواعدة شاب يمتلك ثروة أقل مني هو كابوس"..صوفيا فيرغارا تحدث جداً بعد تصريحها عن حياتها العاطفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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