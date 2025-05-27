وفاة الفنان التركي إلهان شيشين عن عمر 77 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - توفي الفنان التركي إلهان شيشين (İlhan Şeşen) عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.



شيشين أطل في أعمال تمثيلية درامية إلى جانب كتابته و تلحين الأغاني مثل حطام، بائعة الورد، العائلة وغيرها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من الفنانين والأصدقاء نعوا شيشين، مؤكدين مكانته كرمز في الموسيقى التركية.

الرئيس ورد عنه:"تلقيت بحزن نبأ وفاة الفنان الكبير السيد إلهان شاشان، الذي ترك بصمة في قلوب الناس من خلال موسيقاه وتلحينه وأدواره التمثيلية. أسأل الله له الرحمة، وأتقدم بأحر التعازي لعائلته ومحبيه ولعالم الفن. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته."