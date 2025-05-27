أنجلينا جولي تطلب هدنة من براد بيت فهل تخشى إصابتها بالسّرطان بسببه؟

أفادت تقارير أنّ أنجلينا جولي مستعدّة لإنهاء حربها القانونيّة الطّويلة مع براد بيت، خوفًا من أن يؤدّي تأثيرها في صحّتها العاطفيّة والجسديّة إلى إصابتها بمرض خطير.

وبحسب التّقارير، تشعر الممثّلة البالغة من العمر تسعة وأربعين عامًا بقلق عميق من أنّ السّلبيّة المستمرّة المحيطة بنزاعها مع “بيت” بشأن مصنع النّبيذ الفرنسيّ، Chateau Miraval، يمكن أن تؤدّي إلى عواقب تهدّد حياتها – بما في ذلك الإصابة بالسّرطان.

“تشعر أنجلينا بالخوف من أن تُسبّب الطّاقة السّلبيّة أمراضًا مميتة، بما في ذلك السّرطان. أرسلت رسائل لبراد عبر وسيط تطلب هدنة. إنّها تريد المضي قدمًا في حياتها”، هذا ما قاله مصدر مقرّب من الممثّلة لموقع “رادار أونلاين”.

إنّ قلق جولي ليس بلا أساس. في عام ٢٠١٣، خضعت لعمليّة استئصال الثّديّ الوقائيّة بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتها بطفرة جين BRCA1، ممّا جعلها معرّضة لخطر الإصابة بسرطان الثّديّ بنسبة ٨٧% وخطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة ٥٠%.

والآن، بعد مرور سنوات، تواجه الممثّلة الحائزة جائزة الأوسكار صحّتها مرّة أخرى – ولكن هذه المرّة، التّهديد ليس طبّيًّا، بل عاطفيًّا.

تخوض جولي وبيت معركة قضائيّة مريرة منذ عام ٢٠٢٢ بشأن بيع حصّتها البالغة خمسين في المائة في شركة شاتو ميرافال، مصنع النّبيذ الفرنسيّ الّذي اشترياه معًا. رفع بيت دعوى قضائيّة ضد جولي بعد أن باعت أسهمها إلى شركة Tenute del Mondo، وهي شركة مملوكة لمجموعة Stoli.

ويزعم بيت أنّ جولي انتهكت اتّفاقًا سابقًا يشترط الحصول على موافقة متبادلة قبل أن يتمكن أيّ من الطّرفين من بيع حصّته. واتّهمها بأنّ الصّفقة “انتقاميّة”.

وقد نفى فريق جولي هذه الرّواية للأحداث، وأصرّ على عدم وجود اتّفاق من هذا القبيل.

ورغم أنّه من المتوقّع أن تمتدّ القضيّة القانونيّة إلى عام ٢٠٢٦، فإنّ المقرّبين من جولي يقولون إنّها لا تريد شيئا أكثر من ترك كل شيء خلفها. وقال أحد الأصدقاء لموقع “رادار أونلاين” إنّ جولي أرسلت رسالة صادقة إلى “بيت” بعد تناول “بضعة أكواب من النّبيذ”، وحثّته على مساعدتها في إنهاء الدّراما. وأثارت هذه الرّسالة، بحسب المصدر، نداءً أوسع نطاقًا من أجل السّلام.