بالصور- بحضور والدها وغياب والدتها… حلا التّرك تحتفل بمناسبة سعيدة

احتفلت الفنّانة البحرينيّة، حلا التّرك، بتخرّجها من الجامعة بتخصص تصميم الأزياء.

بهذه المناسبة، عرضت حلا على جمهورها عبر “إنستغرام” صورًا ومقاطع فيديو من الحفل الّذي شهد حضور والدها المنتج محمّد التّرك والّذي ظهر في بعض الفيديوهات الّتي جمعتهما عبر “سناب شات” وذلك بعد سنوات من عدم الظّهور معًا في أيّة مناسبات.

في المقابل، غابت والدة حلا “منى السّابر” عن الحفل موضحةً في ردٍّ على أسئلة متابعيها أنّها لم تتمكّن من الحضور، لكنّها هنّأت حلا بالتّخرج وبعيد ميلادها.

نُشير إلى أنّ حلا تلقّت التّهاني من جمهورها عبر خاصّيّة التّعليقات، كما أعادت عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” نشر العديد من التّهاني والمباركات الّتي تلقّتها من الجمهور بهذه المناسبة.