شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب مفاجأة فيلم ريستارت لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسنى، يوم الأحد على المسرح بأحد فنادق أكتوبر واحتفل أبطال العمل بعرض فيلمهم الجديد، ويطرح في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى.

وظهر النجم محمد رجب، فى مشهد نهاية فيلم ريستارت ويجسد شخصية ظابط يحقق فى شىء حدث داخل الفيلم وبمجرد ظهوره صفق له جميع الحضور.

دخل النجم أحمد سعد، فى وصلة هزار مع النجم تامر حسنى، على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم ريستارت، كما غنى أغنيته "إيه اليوم الحلو ده" وظل جميع الحضور يصفق له، واحتضن المطرب والممثل أحمد بحر "كزبرة" النجم تامر حسنى، بمجرد وصوله السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم ريستارت، ورقص مع تامر حسنى وأخذه بالحضن وقال له "النجم أخويا".

ووصل النجم تامر حسنى وأبطال فيلم ريستارت، العرض الخاص بميكروباص صغير "تمناية"، والنجوم هم بجانب تامر باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا.

وحضر كل من النجوم إلهام شاهين وأحمد سعد وعمر الشناوى وإسلام جمال وزوجته وكزبرة ورانيا ونورهان منصور وأمير طعيمة وحميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.