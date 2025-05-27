شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المصرى: استوردنا أسلحة مزيفة لتصوير فيلم Fountain of Youth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمين المصرى Executive Producer فيلم Fountain of Youth عن تسهيلات استيراد الأسلحة المزيفة من الخارج لاستخدامها في عملية تصوير الفيلم داخل مصر وبالتحديد منطقة الأهرامات، موضحاً أن هناك نوعا من الأسلحة المزيفة التى تم استخدامها فى التصوير، وكان من الصعب جلبها إلى مصر، لكن لجنة مصر للأفلام سهلت العملية بالكامل، وحصلت على الموافقات اللازمة، كما استفدنا بشكل كبير من الخبرة المكتسبة فى هذا المجال، وهو ما سيسهل عملية التصوير فى المستقبل، خاصة إذا تطلب الأمر إدخال أسلحة مزيفة مرة أخرى.

أما أميرة إسماعيل Producer العمل، فأضافت أنه كانت هناك مفاجآت أخرى مثل سائل معين يستخدم فى التصوير يوحى بشكل ولون الدماء، وهو سائل يأتى من الخارج، بالإضافة إلى غاز معين يستخدم فى التصوير، له مكونات قد تكون غير معروفة أو غير مصرح بدخولها، وكان من الضرورى وقت إضافى لتفسير وظائف تلك المواد وتسهيل دخولها إلى مصر.

وعن إمكانية صناعة هذه المواد فى مصر، قال أمين المصرى إن الإمكانيات موجودة، لكنها تحتاج إلى تطوير واستمرارية مع تزايد تصوير الأعمال الأجنبية فى مصر، ستتطور الصناعة بشكل أكبر، كما هو الحال فى الخارج، حيث إن كل يوم هناك جديد.

وأضافت أميرة إسماعيل، أننا فى مصر قادرون على إيجاد البدائل بشكل دائم. على سبيل المثال، فى قسم الملابس، كانت هناك حاجة لجعل قطعة ملابس تبدو قديمة باستخدام أدوات بسيطة، وتمكنا من الوصول إلى نفس النتيجة بصريا.

كما أشارت أميرة إسماعيل إلى أن هناك قسما كاملا من الخارج يتعلق بالسلامة، ويتم إصدار تقارير يومية لتقييم الوضع وضمان سلامة الفريق بالكامل.



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