شكرا لقرائتكم خبر عن الرابر Roy Chalach يناقش الطمع والحسد فى أغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الرابر Roy Chalach أغنيته الجديدة "دقيقة صمت" من ألبومه "Orpheus"، بداية يونيو المقبل، وهى الأغنية التي تناقش الجوانب مظلمة في النفوس البشرية، مثل الطمع والحسد.

ألبوم "Orpheus" تجربة يستعرض فيها Roy رحلة تحوّله الشخصى، عبر اكتشاف ذاته وهويته، ويضم الألبوم أعمال مصورة، تبدأ بالصراع مع الماضي، وصولًا إلى التصالح مع العيوب الإنسانية وتحقيق القبول والسلام الداخلي.

Roy Chalach من أبرز الأصوات في عالم الهيب هوب المستقل، وقد انطلقت مسيرته عام 2008 بأسلوب شعري فريد يجمع بين العمق والتقنيات اللغوية المتقدمة.