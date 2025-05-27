شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يجرى عملية بالرباط الصليبى ويؤجل حفلاته ماعدا موازين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنها خضوعه لعملية جراحية، فى أحد المستشفيات الخاصة بناء على أمر الطبيب المعالج له، وحاليا يخضع لجلسات علاج طبيعى مع الراحة التامة فى المنزل لفترة معينة، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ماعدا الحفل الذى يجمعه بالنجم تامر حسنى فى الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضا ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر توجها خلال الفترة الأخيرة.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام".