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لقطات من بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى

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  • لقطات من بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى 1/4
  • لقطات من بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى 2/4
  • لقطات من بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى 3/4
  • لقطات من بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أجرت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، التابعة لدار الأوبرا المصرية، بروفة موسيقية بإحدى قاعات دار الأوبرا المصرية، قبل حفلهم الذى يقام يوم الخميس المقبل، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء والحفل لروائع كروان الشرق فايزة أحمد.

ويشارك في الحفل لفيف من فناني الفرقة ومنهم أحمد صبري، محمد الطوخى، ياسر سليمان، حنان عصام، رضوى سعيد، ريم حمدي ونهى حافظ.

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 بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة
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 بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة
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 بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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