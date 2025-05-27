شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات مثيرة فى قصة Top Gun 3.. منتج وكاتب السيناريو يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف كريستوفر ماكويرى، المنتج وكاتب سيناريو فيلم "Top Gun 3"، عن تطورات جديدة فى قصة العمل السينمائى، في مقابلة مع بودكاست "Happy Sad Confused"، حيث أوضح ماكويري، أن فكرة الفيلم الجديد تم تحديدها بالفعل، مشيرًا إلى أن زميله إيرين كروجر قدم اقتراحًا نال إعجابه، مما أدى إلى وضع إطار عام للقصة بسرعة.

وأكد ماكويري أن التحدي الأكبر في تطوير الفيلم لا يكمن في مشاهد الحركة أو التكنولوجيا المستخدمة، بل في تقديم العلاقات العاطفية بين الشخصيات بشكل مقنع، وأشار إلى أن النجاح الحقيقي للفيلم ينبع من التفاعل العاطفي بين الشخصيات، وليس فقط من الإثارة البصرية.

ومن المتوقع أن يعود توم كروز فى الجزء الثالث من "Top Gun" بدور "بيت ميتشل" المعروف بـ"مافريك"، إلى جانب جلين باول في دور "هانجمان"، ومايلز تيلر فى دور "روستر"، وجنيفر كونيلى فى دور "بيننى"، ورغم أن الموعد الرسمى لإصدار الفيلم لم يعلن بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية عرضه فى دور السينما عام 2026، وتعد هذه الأخبار مشجعة لعشاق سلسلة "Top Gun"، حيث يعد الفيلم الجديد بمزيد من التعمق في العلاقات الشخصية، مع الحفاظ على الإثارة التي اشتهرت بها السلسلة.



توم كروز

وعلي جانب آخر، حقق فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم العالمى توم كروز، إيرادات وصلت إلى 204 مليون دولار منذ طرحه يوم 23 مايو الجارى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت الإيرادات ما بين 77 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و127 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، كما أكد النجم العالمى توم كروز أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية في 30 مايو الجاري، على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.