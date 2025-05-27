خاص لـ الخليج 365 عبدالعزيز الشلاحي: فيلم هوبال حقق نجاحات كبيرة.. وجديدي القادم مسلسل وفيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:55 مساءً - تواجد المخرج عبدالعزيز الشلاحي والفنانة ميلا الزهراني في العرض الخاص لفيلم "هوبال" بنادي سينيراما لهواة الأفلام بمقر سرد الثقافي بجامعة الملك سعود. والتقت به الخليج 365 أثناء حضوره حيث تحدث عن إخراجه لفيلم "هوبال" قائلاً: "سعيد جداً اليوم بعرض فيلم "هوبال" بنادي سينيراما، وكان آخر عرض له في السينما في شهر أبريل تقريباً، ونحن في شهر مايو، واليوم كانت مشاهدة جماعية مع الجمهور وأعتبرها مختلفة جداً وأحببتها كثيراً. وأشكر سينيراما لهواة الأفلام على الفرصة الجميلة وشكراً للحضور والذين شاهدوا الفيلم".

أصداء فيلم هوبال وصعوبات التصوير

وعن أصداء فيلم "هوبال" التي تلقاها منذ عرضه بدور السينما، قال عبدالعزيز الشلاحي: "الحمدلله الأصداء جيدة، فعلى مستوى شباك التذاكر حقق أرقاماً ممتازة جداً، مبيعات أكثر من 590,000 تذكرة في المملكه العربية السعودية، أما في دول الخليج تقريباً 123,000 تذكرة، كذلك على مستوى الحضور الخارجي الفيلم سيبدأ يحصل على مشاركات خارجية في مهرجان خلال الفترة القادمة".

وعن الصعوبات التي واجهها بالفيلم قال المخرج: "العقبات التي كانت في الفيلم كثيرة جداً لا أستطيع أن أحصرها ولكن أستطيع أن أقول أصعب نقطة كانت بصناعة الفيلم، حيث إن التصوير كان بمكان مفتوح ويتناول قصة بعائلة واحدة وجميع زوايا الفيلم مكشوفة على بعضها فأنا مضطر كمخرج أن أطلب من الممثلين يكونون حاضرين بالتصوير حتى لو لم تكن لهم مشاهد والعمل أخذ ما يقارب عام في عملية المونتاج.

وعن جديده القادم قال: "لديّ عملان، وهو مسلسل سيتم تصويره بنهاية عام 2025 وكذلك فيلم سينمائي سيتم تصويره بإذن الله".

فيلم "هوبال"

فيلم "هوبال" السينمائي والذي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025. والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل، كما عرض بمهرجان أفلام السعودية بدورته 11.

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