بعد تألقها اللافت في مسلسل أمي.. الطفلة ترف العبيدي تحتفل بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:55 مساءً - حرصت الطفلة ترف العبيدي على توثيق لحظة احتفالها بيوم ميلادها عبر مقطع فيديو قصير بثته على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، وظهرت من خلاله وهى تقف أمام قالب من الحلوى مزين بالشموع والسعادة ترتسم على وجهها، عقب ذلك قامت بوضع "تاج" على رأسها تعبيراً عن فرحتها بيوم ميلادها.

هذا ما طالبته ريم العبيدي من محبيها في يوم ميلادها

وطالبتمن محبيها والمقربين لها، أن يتمنوا لها بأن يكون عامها الجديد مليء بالسعادة والفرحة، وهذا ما أشارت اليه في تعليقها الذي أرفقته بفيديو يوم ميلادها: "تمنوا لي عام سعيد يارفاق... It’s My Birthday".

وكان من بين المهنئين لـ ترف العبيدي بهذا اليوم، النجمة رنا جبران والتي تلعب دور والدتها في مسلسل "أمي" الذي يجمعهما ويُعرض حالياً، إذ كتبت لها تعليق جاء كالتالي: "Happy birthday misk al8amr".

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ملامسة القلوب

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على جانبٍ آخر، تألقت الطفلةفي دور "بسمة" بمسلسل "أمي" الذي يُعرض حالياً، فقد أبهرت الجمهور والنقاد على حدٍ سواء، بأداء يفوق عمرها بكثير، حيث تمكنت بسلاسة وصدق من تجسيد مشاعر طفلة تعيش صراعات تفوق إدراكها، مما جعل حضورها طاغيًا في كل مشهد ظهرت فيه. وقد خطفت الأضواء من أبطال العمل، لتؤكد أن الموهبة الحقيقية لا تقاس بالعمر، بل بالقدرة على ملامسة القلوب.

مسلسل "أمي" هو النسخة السعودية من مسلسل Anne التركي المقتبس من المسلسل الياباني الشهير Mother، تتابع الأحداث شخصية "مريم"، المعلمة التي تكتشف أن تلميذتها تتعرض لسوء المعاملة من والدتها البيولوجية، فتقرر الهرب معها وتربيتها كابنتها. المسلسل يحافظ على الحبكة الأساسية للعمل التركي مع تعديلات تعكس الثقافة السعودية.

يشارك في بطولة العمل السعودي نحبة كبيرة من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.

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