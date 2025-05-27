خاص لـ الخليج 365 ميلا الزهراني: واجهت صعوبات بتصوير فيلم هوبال وتجربتي بالدراما الكويتية مختلفة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:55 مساءً - أثناء تواجدها في نادي سينيراما لهواة الأفلام لحضور العرض الخاص للفيلم السعودي "هوبال" بمقر سرد الثقافي بجامعة الملك سعود عبرت الفنانة السعودية ميلا الزهراني لـ الخليج 365 عن مدى سعادتها بالحضور والمشاركة بهذا المكان قائلة: "سعيدة جداً أن أكون اليوم في نادي سينيراما لهواة الأفلام في عرض خاص للفيلم السينمائي "هوبال" مع الأستاذ المخرج عبدالعزيز الشلاحي وبدعوة من أستاذنا الرائع الأستاذ الدكتور فهد اليحيا، وكذلك سعيدة جداً بأنني التقيت بشرائح مختلفة من المجتمع شاه الفيلم لأول مرة في هذا المكان الملهم، وسعيدة جداً بردة الفعل التي تلقيتها من سفراء و دكاترة من الجامعة الملك سعود والحضور الذين جاءوا لمشاهدة الفيلم".
وعن الأصداء التي تلقتها منذ عرض العمل وحتى الآن لفيلم "هوبال" قالت ميلا الزهراني: "حقيقة منذ عرض الفيلم وحتى الآن الأصداء التي وصلتني كانت جداً إيجابية وإن شاء الله نعد بتقديم بالأفضل دائماً".
الصعوبات بفيلم "هوبال"وعن الصعوبات التي واجهتها بالعمل قالت ميلا الزهراني: "كل عمل نواجه فيه صعوبات أثناء تصويره، وأستطيع أن أقول إن الصعوبات التي واجهتني كانت صعوبات ممتعة لأنني دخلت التجربة الأولى بأجواء مختلفه فاستمتعت بها وتعلمت منها وفيلم "هوبال" لم يكن سهلاً ولكن كان ممتعاً وكان لدي شغف ورغبة في أن أعمل مشاهد كما ظهرت للمشاهدين وتبقى بذاكرتهم، وأشكر المخرج على اختياري للعمل ويعد من أهم الأعمال التي قدمتها ورغم الصعوبات الحمدالله استطعت أن أتخطى كل صعوبة واجهتها بالعمل حتى خرج بالطريقة التي شاهدها اليوم جميع من حضر وأثناء عرضها بجوار السينما السعودية".
وعن الأصداء التي تلقتها منذ عرض العمل وحتى الآن لفيلم "هوبال" قالت ميلا الزهراني: "حقيقة منذ عرض الفيلم وحتى الآن الأصداء التي وصلتني كانت جداً إيجابية وإن شاء الله نعد بتقديم بالأفضل دائماً".
جديد ميلا الزهراني القادموعن جديدها القادم قالت ميلا الزهراني: "لدي عملان الأول مسلسل "عبر الأثير" من عشر حلقات يقدم على منصة stc، وكذلك فيلم سينمائي سيُعرض نهاية عام 2025 وهو بعنوان"المجهولة"، أيضاً هنالك عمل جديد سيُعرض على mbc، ولكن لا أستطيع أن أُفصح عن تفاصيله الآن".
التجربة بالدراما الكويتيةوعن تجربتها بالدراما الكويتيه وماذا أضافت لها قالت ميلا الزهراني: "كانت لدي ثلاثة أعمال بالدراما المشتركه السعودية والكويتية وحقيقه جداً سعيدة بالمشاركه معهم، حيث كان لي عمل وهو "قلم رصاص" عرض بالموسم الرمضاني 2024 وفي هذا الموسم الرمضاني 2025 عرض لي مسلسل "فضة" والمشاركة بالدراما الكويتية كانت تجربة جميلة جداً تعلمت منها واستطعت أن أكتشف لوناً آخر من الفن الخليجي، وجداً سعيدة بهذه التجربة وإن شاء الله يكون وجودي مع معهم إضافة، كذلك عملي الذي عُرض قبل أيام "عبر الأثير" هو مسلسل مع نخبة من نجوم الفن الكويتي".
فيلم "هوبال"فيلم "هوبال" هو فيلم سينمائي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025، ثم عرض بمهرجان أفلام السعودية بدورتة الـ 11 بالظهران، والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، دريعان الدريعان، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، حمدي الفريدي، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل ، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، و"الهوبال " هو الصوت المستخدم لنداء الإبل عند أهل البادية.
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