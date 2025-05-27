درة تشارك في مهرجان روتردام للفيلم العربي بفيلمها وين صرنا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:55 مساءً - تشارك النجمة درة زروق في الدورة القادمة من مهرجان روتردام للفيلم العربي (28 مايو الجارى إلى 1 يونيو المقبل)، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، حيث يُعرض الفيلم يوم 31 مايو، وهذا بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم، بعد أن عهدناها ممثلة لها بصمتها الخاصة في العديد من الأعمال البارزة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو المسرح.

رحلة فيلم وين صرنا

الصورة من المركز الإعلامي للفنانة درة

تواصل درة بذلك رحلتها العالمية بفيلم ""، التي بدأت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابقة 2024، حيث عُرض الفيلم بمسابقة "آفاق السينما العربية"، ثم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بالإضافة إلى مهرجانات دولية أخرى

ويحكي فيلم "وين صرنا" عن نادين، امرأة شابة من فلسطين، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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الست لما أحدث أفلام درة

تخوض النجمةبطولة فيلم "الست لما" إلى جانب النجمة الكبيرة يسرا، في عمل سينمائي جديد من إخراج خالد أبو غريب وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي. ومن المقرر بدء تصوير الفيلم بعد عيد الأضحى المقبل، وسط تحضيرات مكثفة للفريق.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب يسرا ودرة، منهم: ياسمين رئيس، رانيا منصور، دنيا سامي، ماجد المصري، محمود البزاوي، وعمرو عبد الجليل.

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سينما ودراما

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يُذكر أن آخر أعمالالسينمائية كان فيلم الأكشن الكوميدي التونسي "صاحبك راجل"، الذي عُرض في نهاية 2024 بدور السينما التونسية، الذي دارت أحداثه حول عزوز ومهدي شرطيان مختلفان تمامًا بالشخصية والطباع فأحدهما متهور والآخر نزيه ومخلص لعائلته، فتقودهما تلك الشراكة في العمل إلى سلسلة من الأحداث المليئة بالحركة والكوميديا.

كما قدمت دوراً بارزاً في مسلسل "الأجهر" مع النجم عمرو سعد، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، كما شاركت في مسلسل الجريمة "المتهمة"الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي جسدت فيه دور البطولة، من تأليف وإخراج تامر نادي.

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