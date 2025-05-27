مقتبس من رواية شهيرة.. سلمى أبوضيف تنضم لفيلم إذما لـ أحمد داود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:55 مساءً - يواصل صُنّاع فيلم "إذما"، بطولة الفنان أحمد داود، والمستوحاة أحداثه من رواية شهيرة تحمل الاسم ذاته، التحضيرات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد أولى تجارب الروائي محمد صادق، في عالم الإخراج السينمائي، الأمر الذي يُشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة له، بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم الأدب.

أبطال فيلم "إذما"

وتعمل الشركة المنتجة حالياً على مرحلة تسكين الأدوار، إذ جرى التعاقد وبشكلٍ رسمي مع سلمى أبوضيف وجيسيكا حسام، لانضمامهما إلى قائمة أبطال فيلم "إذما" مع أحمد داود وأحمد داش، ومن المُقرر الإعلان عن بقية المُنضمين الجُدد خلال الفترة القليلة المُقبلة، فور إتمام التعاقد معهم. والعمل تأليف وإخراج محمد صادق.

ما هي قصة "إذما"؟

رواية "إذما" صدرت عام 2020، والتي تحمل شعار "أمامك 9 أوامر.. و9 كنوز حتى تجدني"، تدور أحداثها حول "عيسى" وفي عيد ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمةً نكراء؛ تصله هدية من آخر شخص يتوقعه. هدية تجبره أن يغير تفاصيل حياته كلها. ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلاً عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، عله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، يكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءاً.

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سلمى أبو ضيف ومحمد صادق في "هيبتا 2"

وفي سياق آخر، تتعاون سلمى أبوضيف مع الروائي محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهوراً جديداً إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

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آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يُشار إلى أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف الفنية كانت مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض رمضان 2024، وشاركها في بطولته ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



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